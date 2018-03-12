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الوطن

حبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين في الجيزة

اليوم PM 03:32
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين في الجيزة

صورة ارشيفية

قررت نيابة قسم الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة شرطي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، ألقت القبض على عاطل يستعين بزوج شقيقته وينتحلان صفة أفراد شرطة لابتزاز قائدي المركبات، والحصول منهم على أموال دون وجه حق بحجة اتهامهم في قضايا وهمية، بعد أن أبلغ سائق توك توك عن الواقعة في نطاق كوبري الجامعة، ومطاردة القوات للمتهمين وضبط أحدهما وبحوزته ولاعة على شكل طبنجة.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا بتمكن ضباط المرور من مطاردة متهمين وضبط أحدهما بعد استغاثة سائق توك توك بهم، بمحيط كوبري الجامعة، وإبلاغه عن ادعاء شخصين أنهما فردي شرطة، طلبا منه أوراق ملكية الـ"توك توك"، والذهاب معهما لفحص اتهام سيدة له بخطف حقيبة يد وطلبا منه مبلغ 500 جنيه.

وطاردت القوات المتهمين وتمكنت من ضبط أحدهما ويدعى "الخطيب"، 42 سنة عاطل، واعترف أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث بقيامه وزوج شقيقته "أشرف"، 39 سنة، بانتحال صفة أفراد شرطة، وجارٍ البحث عن المتهم الهارب.

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