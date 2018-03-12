نائب الشرقية يطالب بزيادة سعر توريد إردب القمح لـ700 جنيه

تقدم النائب خالد مشهور نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بخصوص أسعار تسليم القمح لهذا العام، مع اقتراب موسم تسليم القمح، مشيرا إلى أن مطالبات المزارعين برفع سعر إردب القمح ما زالت مستمرة، ولن تنتهي إلا بتنفيذ مطالبهم هذا العام.

وقال النائب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الظلم عن كاهل الفلاحين، حينما وجه بدعم الفلاح المصري وزيادة أسعار قصب السكر، ليصل سعر توريد الطن لـ720 جنيهًا، وهو ما ننتظر أن يحدث هذه المرة مع القمح بأن يوجه الرئيس بزيادة أسعار توريد القمح هذا العام لـ700 جنيه للإردب، لدعم إقبال الفلاحين على زراعة القمح مرة أخرى بعدما امتنعوا عن زراعته لسنوات بسبب تمسك الحكومة بالسعر المنخفض.

وطالب النائب الحكومة بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالسعر الذي يناسب الفلاح، ويحقق له هامش ربح، حيث إن عودة زراعة القمح كما كان يحدث سيوفر على الدولة ملايين الدولارات التي يتم تخصيصها كل عام لشراء القمح من الخارج لسد الفجوة الغذائية من هذا المحصول.