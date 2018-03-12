تسجيل الدخول

الوطن

نائب الشرقية يطالب بزيادة سعر توريد إردب القمح لـ700 جنيه

اليوم PM 03:30
كتب: محمد طارق
نائب الشرقية يطالب بزيادة سعر توريد إردب القمح لـ700 جنيه

النائب خالد مشهور

تقدم النائب خالد مشهور نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بخصوص أسعار تسليم القمح لهذا العام، مع اقتراب موسم تسليم القمح، مشيرا إلى أن مطالبات المزارعين برفع سعر إردب القمح ما زالت مستمرة، ولن تنتهي إلا بتنفيذ مطالبهم هذا العام.

وقال النائب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الظلم عن كاهل الفلاحين، حينما وجه بدعم الفلاح المصري وزيادة أسعار قصب السكر، ليصل سعر توريد الطن لـ720 جنيهًا، وهو ما ننتظر أن يحدث هذه المرة مع القمح بأن يوجه الرئيس بزيادة أسعار توريد القمح هذا العام لـ700 جنيه للإردب، لدعم إقبال الفلاحين على زراعة القمح مرة أخرى بعدما امتنعوا عن زراعته لسنوات بسبب تمسك الحكومة بالسعر المنخفض.

وطالب النائب الحكومة بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالسعر الذي يناسب الفلاح، ويحقق له هامش ربح، حيث إن عودة زراعة القمح كما كان يحدث سيوفر على الدولة ملايين الدولارات التي يتم تخصيصها كل عام لشراء القمح من الخارج لسد الفجوة الغذائية من هذا المحصول.

أخبار متعلقة

سليمان وهدان: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة

سليمان وهدان: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة
بث مباشر للجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

بث مباشر للجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
منظمة «بان أفريكان العالمية» تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام فارس

منظمة «بان أفريكان العالمية» تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام فارس
محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للغات

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للغات
عاجل| الملك سلمان يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل| الملك سلمان يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي
فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن

فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن
سحر نصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم العلاقة الاستراتيجية مع لبنان

سحر نصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم العلاقة الاستراتيجية مع لبنان
الوطن تنشر نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مالابو

الوطن تنشر نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مالابو
"الأحرار": الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة مصر إلي مكانتها على الخريطة الدولية

"الأحرار": الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة مصر إلي مكانتها على الخريطة الدولية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"العربية": ميليشيات "لواء الإمام الحسين" في غوطة دمشق لدعم "الأسد"

"العربية": ميليشيات "لواء الإمام الحسين" في غوطة دمشق لدعم "الأسد"

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن": على المرأة أن تنصف السيسي كما أنصفها

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن": على المرأة أن تنصف السيسي كما أنصفها

"رائدات الأدب النسائي في مصر" ندوة بـ"ثقافة القليوبية"

"رائدات الأدب النسائي في مصر" ندوة بـ"ثقافة القليوبية"

"ثقافة القليوبية" تنظم ورش عمل عن هدايا عيد الأم

"ثقافة القليوبية" تنظم ورش عمل عن هدايا عيد الأم

"التنظيم والإدارة": قاعدة بيانات لحصر ذوي الاحتياجات الخاصة

"التنظيم والإدارة": قاعدة بيانات لحصر ذوي الاحتياجات الخاصة

اختيارات الوطن

حاجات مش هتشوفها غير في انتخابات المصريين

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

الأكثر قراءة

عاجل