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الوطن

تأجيل محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ31 مارس

اليوم PM 03:27
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة 170 متهما بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ31 مارس

متهمون داخل القفص

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة في طرة، اليوم، محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 31 مارس لمرافعة الدفاع.

وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة في لبيس الجوية تمهيدًا لاستهدافها.

كما كشفت الأوراق عن وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، واستهداف قوات الأمن.

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