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الوطن

الرئيس الروسي: الخيانة لا يمكن غفرانها

اليوم PM 03:42
كتب: وكالات
الرئيس الروسي: الخيانة لا يمكن غفرانها

الرئيس الروسي-فلاديمير بوتين-صورة أرشيفية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يعرف كيف يغفر، مضيفا في الوقت ذاته أنه توجد هناك أشياء لا يمكن الغفر عنها، قائلًا: "نعم، ولكن ليس كل شيء، فالخيانة لا يمكن غفرانها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الرئيس الروسي في فيلم "بوتين" المعروض على شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت نفسه إنه لم يواجه في حياته أحداثا جدية يمكن وصفها بالخيانة.

وأضاف بوتين، أن القرار حول الخدمة في هيئة الاستخبارات اتخذه في نهاية دراسته في المدرسة، مضيفا أن الفكرة مفادها أن عددا محدودا من الأشخاص قد يؤثرون على سير المعارك ومصير آلاف الناس، وكان الأمر يعجبه كثيرًا.

وتابع بوتين: "إن رومانطيقية خدمة الوطن تسيطر على الإنسان".

وتحدث بوتين أن جده - سبيريدون بوتين- كان يعمل طباخا في بيت فلاديمير لينين ثم بيت يوسف ستالين.

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