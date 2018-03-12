حبس 3 متهمين 15 يوما في قضية التلاعب بأموال "تراي أوشن"

قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية التلاعب في أموال وحسابات شركة "تراي أوشن" الخاصة بالنفط والبترول.

وقال مصدر قضائي، إن وقائع القضية تتعلق بالتلاعب في حسابات الشركة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بالدولار وتباشر النيابة التحقيق في القضية منذ العام الماضي عقب تقديم بلاغ ومذكرة مستندات بوقائع التلاعب والاستيلاء على أموال الشركة التي يساهم فيها أحد البنوك التي تمتلك الحكومة جزءا منه كما أن النيابة سبق وقررت ضبط وإحضار المتهمين بالتلاعب والاستيلاء على أموال الشركة مع منعهم من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.