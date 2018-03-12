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صور| الكنيسة عن "تجسد المسيح في هيئة مٌشرد" بمصر: أفيقوا وكفاكم غيبيات

اليوم PM 07:10
كتب: مصطفى رحومة:
صور| الكنيسة عن "تجسد المسيح في هيئة مٌشرد" بمصر: أفيقوا وكفاكم غيبيات

الأنبا رافائيل

طالب الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، الأقباط بعدم تصديق من يدّعي أن المسيح كان على الأرض بمصر منذ فترة وظل لعدة شهور على الرصيف.

وقال الأنبا رافائيل، في بيان له، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من يخدم الفقراء يخدم المسيح فعلًا دون الحوجة لظهوره على الأرض، لأنه لن يأتي إلا في المجيء الثاني فقط، ومن يخدم المسيح لا يصوت أمامه بالبوق ليستغل ثقة الناس ويجمع الفلوس، أفيقوا أرجوكم وكفاية غيبيات، لا تعطوا عطاياكم إلا بثقة أنها تصل للفقراء فعلًا".

وكانت بعض الصفحات القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت على نطاق واسع قصة ظهور المسيح فى شخص رجل بسيط مشرد يدعى "عم فريد"، وكان يجلس بجوار مشرد أخر يدعى "عبدُه"، وحينما سألوا الأخير عن "فريد" رد عليهم قائلا: "مشِيِ مكانه مش هنا، اللي عاوزين تدْوُه لفريد أدوُه لعبده"، حسب القصة المتداولة.

 

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