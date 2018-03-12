"المصرية لنقل الدم": إنتاج 100 مليون سرنجة سنويا من المصنع الجديد

اعتبرت الدكتورة منال نور، رئيس الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، التابعة لوزارة الصحة والسكان، توقيع عقد إنشاء أول مصنع سرنجات ذاتية التلف في مصر بأنه "يوم تاريخي"، موضحة أن شركة المعادي للصناعات الهندسية "مصنع 54 الحربي"، شريك الوزارة بالمصنع، في فترة زمنية من 18 إلي 24 شهر، بالإضافة إلى "أبو ظبي للمستلزمات الطبية".

وأضافت رئيس "المصرية لخدمات نقل الدم"، في كلمتها على هامش احتفال توقيع التعاقد، أن المصنع سينتج 100 مليون سرنجة في العام.

جاء ذلك خلال احتفال توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف بين الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وهيئة الإنتاج الحربي، وشركة أبو ظبي للمستلزمات الطبية، في إطار الخطة القومية للقضاء على فيروس سي، المنعقد منذ قليل، في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الطبية واللقاحات "فاكسيرا".

يحضر الاحتفال الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفير جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدي مصر، وعدداً من قيادات وزارة الصحة، وهيئة الإنتاج الحربي.