أحمد بدير يواصل تصوير "البيت الكبير" بعد فترة توقف

يواصل الفنان القدير أحمد بدير، تصوير مسلسله"البيت الكبير"، المعروض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف بدير، لم يتبق سوى عشرة أيام تصوير بعدما توقف العمل خلال الأيام الماضية إثر تعرض الفنانة لوسي لوعكة صحية، مما جعل المخرج محمد النقلي ينشغل بعمليات المونتاج ثم عاد من جديد لاستئناف التصوير.

مسلسل "البيت الكبير" يضم نخبة من الفنانين، هم: لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.