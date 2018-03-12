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الوطن

العصار: الوقاية من فيروس سي أمن قومي.. و"الصحة" تبحث عن المريض لعلاجه

اليوم PM 07:04
كتب: محمد مجدي
العصار: الوقاية من فيروس سي أمن قومي.. و"الصحة" تبحث عن المريض لعلاجه

الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي

قال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تخدم كل المشروعات القومية والتنموية التي تتم علي أرض مصر، وتحاول أن تسهم في الانطلاقة التي تتحقق حالياً بكل المجالات.

وأكد العصار، أن مصر نجحت في مواجهة فيروس سي في إنجاز تاريخي، وأن وزارة الصحة حالياً تبحث عن المريض لكي تعالجه، مشيراً إلى أن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير نوع من الوقاية من فيروس سي اللعين.

وهنأ وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، واصفاً إياه بالإنجاز الذي سيشعر به الشعب المصري العظيم قريباً.

ولفت العصار إلى أن مشروع أدوية الأورام، ومشروع إنشاء مصنع السرنجات، الذي تشارك بهم وزارته مع الصحة يعتبر أمن قومي، إذ أن الوقاية من فيروس سي وعلاج الأورام موضوع أمن قومي، ويؤدي لخفض الاستيراد وزيادة فرص التصدير، ودعم الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال احتفال توقيع عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف بين الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، وووزارة الإنتاج الحربي، وشركة أبو ظبي للمستلزمات الطبية، ضمن الخطة القومية للقضاء علي فيروس سي، المنعقد منذ قليل، في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الطبية واللقاحات "فاكسيرا".

يحضر الاحتفال كلاً من الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفير جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدي مصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وهيئة الإنتاج الحربي.

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