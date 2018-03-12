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الوطن

بعد فوزه بـ"الدوري".. عمرو أديب لـ"الأهلي": "انزل خلي أخوك يركب شوية"

اليوم PM 10:11
كتب: محمود البدوي
بعد فوزه بـ"الدوري".. عمرو أديب لـ"الأهلي": "انزل خلي أخوك يركب شوية"

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، موضحًا أنها السنة الثالثة بشكل متتالي، التي يحصل فيها النادي الأهلي على بطولة الدوري الممتاز، ساخرًا: "أنا سعيد بالحكاية دي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، :" إيه يعني الأهلي يحصل على النجمة الرابعة وإحنا لسه في النجمة الثانية، بس هما خدوا الدوري وإحنا خدنا عبد الله السعيد، دي تعوض دي، يا ريت بقى عبد الله السعيد يحافظ على إن الزمالك ياخد المركز الثاني".

وتابع: "ثنائية ظالمة، فيه برشلونة وريال مدريد وغيرهم، كل واحد ياخد الدوري مرة، عاوز أقول للنادي الأهلي، انزل خلي أخوك يركب شوية".

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