تسجيل الدخول

الوطن

الفقي: العالم ينظر باحترام لما تحقق اقتصاديا في مصر

اليوم PM 09:54
كتب: حازم الوكيل
الفقي: العالم ينظر باحترام لما تحقق اقتصاديا في مصر

الفقي

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن للمصريين منحوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأييد لم يمنحوه لأي رئيس حكم مصر، مشيرًا إلى إقدام الرئيس الراحل محمد أنور السادات على رفع أسعار بعض السلع قروش معدودة خروج المصريين إلى الميادين حتى تراجع عن تلك الخطوة، على عكس ما جرى مع الرئيس السيسي في الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الفقي أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الجارد، عبرت له عن دهشتها لما حققته الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية.

وأشاد الدكتور أحمد وردة، رئيس مجلس إدارة نادي سيورتنج، بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدول لكي تتقدم عليها اتخاذ خطوات واسعة وغير نمطية، وهو ما فعله السيسي.

ووصف "وردة"، المرحلة التي تمر بها الدولة بالدقيقة والهامة، مطالبا المواطنين بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقبلة.

أخبار متعلقة

تعهدات إعادة إعمار العراق رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية

تعهدات إعادة إعمار العراق رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية
الأردن يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض المستوى القياسي للدين العام

الأردن يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض المستوى القياسي للدين العام
السلطات السعودية تُطبق 8 إصلاحات اقتصادية جديدة ابتداء من اليوم

السلطات السعودية تُطبق 8 إصلاحات اقتصادية جديدة ابتداء من اليوم
وزير المالية: مصر حققت إصلاحات مالية اقتصادية ونقدية كبيرة

وزير المالية: مصر حققت إصلاحات مالية اقتصادية ونقدية كبيرة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تعاون بين وزارتي "الاتصالات" و"العدل" لتطوير منظومة العمل القضائي

تعاون بين وزارتي "الاتصالات" و"العدل" لتطوير منظومة العمل القضائي

المسلماني: جاسوس روسي وراء تلميح إنجلترا بالانسحاب من كأس العالم

المسلماني: جاسوس روسي وراء تلميح إنجلترا بالانسحاب من كأس العالم

جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 22 من كلية الطب البشري

جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 22 من كلية الطب البشري

نائب مطروح: السيسي انتشل الوطن من مرحلة اللادولة

نائب مطروح: السيسي انتشل الوطن من مرحلة اللادولة

"عاشور": لن نترك حقنا ولن نسمح لأحد أن يتلاعب بالمحامين

"عاشور": لن نترك حقنا ولن نسمح لأحد أن يتلاعب بالمحامين

اختيارات الوطن

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

الأكثر قراءة

عاجل