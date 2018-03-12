الفقي: العالم ينظر باحترام لما تحقق اقتصاديا في مصر

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن للمصريين منحوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأييد لم يمنحوه لأي رئيس حكم مصر، مشيرًا إلى إقدام الرئيس الراحل محمد أنور السادات على رفع أسعار بعض السلع قروش معدودة خروج المصريين إلى الميادين حتى تراجع عن تلك الخطوة، على عكس ما جرى مع الرئيس السيسي في الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الفقي أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الجارد، عبرت له عن دهشتها لما حققته الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية.

وأشاد الدكتور أحمد وردة، رئيس مجلس إدارة نادي سيورتنج، بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدول لكي تتقدم عليها اتخاذ خطوات واسعة وغير نمطية، وهو ما فعله السيسي.

ووصف "وردة"، المرحلة التي تمر بها الدولة بالدقيقة والهامة، مطالبا المواطنين بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقبلة.