"مياه القاهرة": انقطاع الخدمة 10 ساعات عن منطقتين في شبرا غدا

أعلن المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن انقطاع المياه عن منطقة شبرا الخيمة، وذلك يوم 13 مارس الجاري، بدء من الساعة الثامنة مساء.

وذكر المركز، في بيان صادر عن الشركة، أن مدة انقطاع المياه عن المنطقة تستمر لمدة 10 ساعة، حتى الساعة الخامسة صباح الأربعاء، وذلك بسبب قيام شركة مياه القاهرة والقليوبية بأعمال تطهير شوارع "أحمد عرابي العمومي، عمر بن الخطاب، بورسعيد".

كما حدد البيان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقتي حوض البقمة وبيجام.

وأوضحت الشركات في بيانها، أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها من خلال الاتصال برقم 125، كما أهابت بالمستشفيات وأصحاب المخابز والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال مدة الانقطاع.