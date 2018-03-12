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الوطن

"تحيا مصر": 292 مليون جنيه قيمة التبرعات للصندوق خلال يناير وفبراير

اليوم PM 09:45
كتب: محمود البدوي
"تحيا مصر": 292 مليون جنيه قيمة التبرعات للصندوق خلال يناير وفبراير

أرشيفية

قدمت ريهام أبو إسماعيل، مديرة المسؤولية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، التحية والتقدير لكافة الجهات التي تُشارك الصندوق بالتبرعات، سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني أو المواطن المصري، حيث إن التبرعات من الشعب المصري خلال الشهرين الماضيين كانت غير مسبوقة.

وأضافت "أبو إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن قيمة التبرعات خلال شهري يناير وفبراير بلغت 292 مليون جنيه، وهي نسبة 60% من إجمالي العام الماضي، مشددة على ضرورة الاستدامة على ذلك.

وتابعت: "مش عاوزين تحصل طفرة في فترة معينة وبعدين نهدى، مش واحد لوحده يقدر يدعم الرسالة، نتنبى قضايا تهم المواطن المصري وخاصة الأكثر احتياجا".

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