تمديد فترة استلام طلبات تقنين أراضي وضع اليد 3 أشهر في دمياط

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم، أعمال لجنة تقنين أراضى الدولة بوضع اليد، بمقر اللجنة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

وقرر المحافظ مد المدة المحددة لتقديم طلبات التقنين وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ميلاديًا، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، إعتبارا من 14/3/2018، ووجه المحافظ لأعضاء اللجنة المختصة بضرورة تكثيف الجهود فى الفترة القادمة لإنجاز أعمال التقنين .