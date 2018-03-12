"التعليم": بدء الدراسة في المدارس اليابانية سبتمبر المقبل

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن مشروع المدارس اليابانية يسير على ما يرام، موضحًا أن كل إجراءات المدارس تسير في خطوط متوازنة، لافتا أنه تم تدريب المعلمين والإداريين، وفتح باب التقدم للتلاميذ.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه سيتم الانتهاء خلال الفترة المقبلة من بناء 22 مدرسة، ووضع شروط خاصة بالتقديم على المدارس اليابانية، وشروط تولي المدرسين والمديريين، والوكلاء.

وتابع : "الدراسة ستبدأ بالمدارس في سبتمبر المقبل بشكل رسمي".