"ثقافة المرأة" بأسوان تحتفل بأعياد المرأة

نظم ثقافة المرأة بفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس برنامج الأسبوع الثقافي للمرأة وذلك بقرية جزيرة سهيل، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الأم والمرأة المصرية.

وقال إدريس تضمن البرنامج محاضرة بعنوان "أثر الإدمان على قيم ومبادئ الشباب" ألقاها حسن عبد السيد، مدير شئون الطلاب بكلية التربية بأسوان، وقال فيها إن الانتماء الوجداني للمدمن يكون لجماعة الإدمان، ويكون متوحد المشاعر والعواطف معها، فتتغير مشاعره تجاه والديه وأسرته ومجتمعه وتتغيير مبادئه نتيجة احتياجه للمال لشراء المخدر مما يضطر إلى السرقه وارتكاب الجرائم والأفعال القهرية وعدم الالتزام الديني.

وأضاف إدريس، كانت هناك محاضرة أخرى عن "دور المراة فى المحتمع" للشيخ مصطفى شوقى بالاوقاف تحدث عن انه لا يمكن حصر الأدوار المهمة والإيجابية والفعالة للمرأة في المجتمع، فالمرأة تنجب وتربي وتعلم وترعى أطفالها وزوجها وبيتها، وتعمل لمساعدة الزوج ومشاركته بتحمل المسؤوليات وتخفيف العبء عنه، فهي الطبيبة التي تداوي بحنان وإنسانية أوجاع وجراح الناس، وهي المعلمة، والمهندسة، والممرضة، والشرطية والمحامية، وغيرها من الأدوار السامية التي تجاهد من خلالها لخدمة وطنها، وأهلها إلى جانب الرجل، ليقدما معاً أجمل معاني الحب والوفاء والتكاتف والإنسانية لتحقيق التقدم وخدمة المجتمع بكل إخلاص وأمانة.

بالإضافة إلى أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: عبد الباسط عبد الحميد و صلاح أبو المجد، وفي الختام قدم عرضا فنيا لفرقة قصر ثقافة كركر للفنون الشعبية بقيادة هشام شمس.