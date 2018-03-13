النجار عن فتوى سلفي بأن ما يفعله محمد صلاح حرام: "شغال إيه ده؟"

استنكر الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تصريح الداعية السلفي هشام البيلي، بأن محمد صلاح ليس ممثلا للإسلام وسجوده في أرض الملعب حرام، وعليه أن يتوب عما يفعل.

وقال النجار: "من هو هشام البيلي، وماذا يعمل حتى يخرج بتصريح أو فتوى مثل ذلك".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "مش كل من قرا كلمتين أصبح فقيه، الفقه ليس قراءة"، موضحا أنهم حاولوا وضع ضوابط لتلك الفتاوى.

وأشار عضو مجموع البحوث الإسلامية إلى أن من إصدار فتاوى دون علم، تدخل في باب المنكر الذي يعاقب عليه في الدنيا بالجلد.

وتابع أن محمد صلاح حول الرياضة إلى قيمة أخلاقية إسلامية، وعمل ما لم يفعله العشرات المصريين.