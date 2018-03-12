مصادر: نيابة النقض توصي بإلغاء قرار إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب

قالت مصادر قضائية، إن نيابة النقض أودعت رأيها القانوني في طعون قرابة 1500 من المتهمين المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية وبينهم لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، موضحة أنها ارتأت قبول الطعون وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبو تريكة وباقي المتهمين الطاعنين.

ويعد رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم لمحكمة النقض عند إصدار أحكامها فيجوز لها الأخذ برأي نيابة النقض ويجوز لها تركه.

وتنظر محكمة النقض الطعون على قرارات الإدراج في هذه القضية في شهر إبريل القادم.

يذكر أن أبو تريكة وباقي المدرجين في هذه القضية قد صدر قرار إدراجهم بناء على طلب النيابة العامة بناء على تحقيقات تجريها بشأن انضماهم لجماعة الإخوان.