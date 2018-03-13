أهالي المنيا يشيعون جثمان الفريق "أبوشناف" رئيس الأركان الأسبق

شيع أهالي المنيا، جثمان الفريق صفى الدين أبوشناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بمسقط رأسه بقرية صفط الغربية، والذي وافته المنية مساء الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، وأقيم سرادق عزاء بديوان العائلة لاستقبال المعزين.

وأقيمت جنازة عسكرية للفريق بمسجد المشير بالتجمع الخامس عقب، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضرها المشير حسين طنطاوى، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، والشخصيات العامة.

قدم الرئيس السيسي العزاء لأسرة الفقيد الذى يعد أحد الرموز المضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء فى خدمة الوطن وقواته المسلحة، حيث تدرج فى جميع الوظائف بسلاح المشاة حتى أصبح قائدًا للجيش الثانى الميدانى، ورئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، فرئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 1987 حتى عام 1991.

واهتمت مواقع التواصل الاجتماعى برثاء الفقيد والاشادة به وبتاريخه المشرف فى العسكرية المصرية، وطالب بعضهم المحافظ اللواء عصام البديوى بتكريم الفريق واطلاق اسمه على أحد الميادين الكبرى أو المدارس تخليدًا له وتقديرًا لما قدمه من تضحيات لمصر.

يذكر أن الفقيد شارك فى صد العدوان الثلاثى علي مصر، وحروب اليمن و 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط تقديرًا لدوره والنجاحات والأعمال البطولية الخالدة التي حققها.