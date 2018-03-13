"الأوقاف" عن فتوى سلفي ضد صلاح: "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده"

عقّب الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على تصريح الداعية السلفي هشام البيلي بأن محمد صلاح ليس ممثل للإسلام وسجوده في أرض الملعب حرام، وعليه أن يتوب عما يفعل قائلا إنه لا يعرف هذا الشيخ الذي أصدر تلك الفتوى، ولم يسمع عنه من قبل.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن هذا الشخص يقوم بإعطاء دروس في مسجد بكفر الشيخ، وهذا غير مسموح وسيتم اتخاذ إجراء صارم ضد مفتش المنطقة، ووكيل الوزارة الموجود في كفر الشيخ إذا ثبت ذلك، مؤكدا أن لن يتم السماح بشخص غير مصرح له باعتلاء المنبر