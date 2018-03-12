بالفيديو| داعية سلفي يهاجم محمد صلاح: ليس رمزا للإسلام وعليه التوبة

عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، مقطع صوتي لداعية سلفي يدعى هشام البيلي، يهاجم فيه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح.

وأظهر المقطع الصوتي، البيلي يوجه هجوما للمشيدين بأخلاق صلاح، قائلًا: "أوَصل الأمر لهذا الدرك بأن نعتقد أن هذا اللاعب بالمعصية التي يرتكبها بداية من إظهار فخذيه، والمقامرات التي تحدث في اللعب، وتضييعه للصلوات، وإقراره الاختلاط المحرم في المدرجات، أن نعتبره داعية؟".

الداعية المزعوم، انتقد سجود صلاح في الملعب شكرا لله بعد إحرازه الأهداف، مؤكدا أن صلاح ليس رمزا للإسلام، وعليه التوبة عما يفعل من أفعال لا تجوز شرعا، بحسب زعمه.