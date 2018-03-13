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الوطن

تفاصيل انسحاب "موسى مصطى" من لقاءه على قناة "أون لايف"

اليوم AM 12:04
كتب: ضحى محمد
تفاصيل انسحاب "موسى مصطى" من لقاءه على قناة "أون لايف"

معتز عبد الفتاح

أعلنت قناة "أون تي في لايف"، اليوم الاثنين، عن استضافة المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، من خلال برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح والإعلامية لبنى عسل، وأطلقت "برومو" للحلقة، إلا أن رئيس حزب الغد، لم يظهر خلال البرنامج.

وكشفت "لبنى"، خلال تقديمها الحلقة، عن سر غياب "موسى"، قائلةً: "سبق ونوهنا أن المرشح الرئاسي سيكون ضيفنا الليلة، وحق الجمهور علينا أن يعرف سبب عدم ظهوره، الحقيقة إن حملة السيد موسى اعتذرت عن حضوره في اللحظات الأخيرة قبل الحلقة، وأوضحت أنه لن يتمكن من الحضور لأسباب خاصة، أو أنه لا يرغب في عقد اللقاء أو توجيه أسئلة معينة له، أسباب حقيقة غير واضحة لنا، ولعل المانع خير".

وعقب "عبد الفتاح": "الحقيقة إن الأستاذة لبنى عملت اختزال رهيب لكم من التفاصيل، لكن إحنا من مصلحتنا كبلد إن الفترة الصعبة دي تعدي، ويعيننا إن حضراتكم تكونوا على علم بما حدث بغض النظر عن التفاصيل المزعجة، ويعيننا أيضًا إن شكلنا يطلع كويس، وكان هدفنا من الأسئلة التي ستوجه للمرشح الرئاسي إن نُجيب على ما تودونا معرفته"، وأضافت "لبنى": "مشكلة أسئلة.. لكن يا ريت نقفل الصفحة دي".

فيما كشفت مصادر من "أون تي في"، كواليس ما حدث، حيث أن "موسى" طلب عبر حملته الرئاسية، الإطلاع على الأسئلة التي ستُوجه له، ومحاور النقاش التليفزيوني، وبالفعل قام فريق عمل البرنامج بإرسال المحاور والأسئلة له، إلا أنه أبدى رفضه للظهور في البرنامج، معتبرًا أن الأسئلة تنال منه مع قرب إجراء الجولة الأولى من العملية الانتخابية، في حين أن الأسئلة كانت عامة حول رؤيته للمرحلة المقبلة وبرنامجه الانتخابي.

https://www.youtube.com/watch?v=I2MLGWWDEmw&t=1s

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