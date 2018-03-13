"حاسبات ومعلومات" بجامعة الفيوم تطبق خطة إخلاء المبنى في حالة الطوارئ

طبقت كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتورة نبيلة محمد حسن، عميد الكلية، خطة إخلاء المبني في حالة الطوارىء، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

حضر تنفيذ الإخلاء، الدكتورة رشا بدري، مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، والعقيد علاء الدين هاشم عبد الفتاح، رئيس الأمن بالكلية، وعقد ندوة تعريفية للطلاب بكيفية إخلاء المبنى، في حالة الطوارىء، وحدوث أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية كالزلازل أو الحرائق.

وقُسم الطلاب إلى 4 مجموعات، وهي الإخلاء، والاستقبال، وفصل التيار، والاسعافات الأولية، ونفذت كل مجموعة خطة الإخلاء، كما تم شرح كيفية التعامل مع طفاية الحريق واستخدامها.