تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| متحدث "الأهلي" يكشف الموقف النهائي لعبد الله السعيد

اليوم AM 12:34
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| متحدث "الأهلي" يكشف الموقف النهائي لعبد الله السعيد

عبد الله السعيد

هنأ شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، جمهور النادي والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الحصول على الدوري جاء بعد جهد كبير وشاق استطاع النادي الأحمر من خلاله حسم الدوري قبل 6 أسابيع من انتهائه، للمرة الثالثة له على التوالي.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن ملف اللاعب عبد الله السعيد أخذ أكبر من حجمه، موضحًا أن مجلس إدارة النادي كان له تعليق خاص بوجود تقصير لعدم تجديد العقود للاعبين، حيث إنه كان من المتعارف عليه في النادي أن يتم توقيع العقود قبل انتهائها بعام كامل، ولكن المجلس الجديد جاء متأخرا في ذلك.

وأشار إلى أن النادي الأهلي لم يعتد على تجديد عقود اللاعبين في اللحظات الأخيرة، لافتًا إلى أن اللاعب أحمد فتحي وقع على بياض للنادي الأهلي في منزل سيد عبد الحفيظ فجرًا، واستأذن للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وأكد أن السعيد من أفضل اللاعبين في الجيل الحالي وأسهم بشكل كبير في إدخال البهجة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة عرضت على السعيد مبلغ مالي ما، ولكن كانت هناك فجوة كبيرة بين المبلغ الذي عرضة النادي والرقم الذي يطمح إليه اللاعب، وبالتالي فإن كيان النادي الأهلي أهم.

وأشار إلى أنه قد يحدث نوعًا من التقارب ويأخد السعيد نفس الخطوة التي قام بها أحمد فتحي، موضحًا أنه نُشر أخبار عن تقاضي السعيد مبالغ مالية كبيرة ووقع خلال أيام ماضية لأحد الأندية، مضيفًا: "هو بيدور على مصلحته والأهلي يحترم هذا الأمر ومن حق الأهلي أيضًا البحث عن مصلحته".

وتابع: "هانبقى سعداء جدا لو عبد الله السعيد جدد للأهلي وربنا يوفقه لو مجددتش".

أخبار متعلقة

حسام البدري: عماد متعب أقنعني بعدم إشراك عبد الله السعيد أمام النجم

حسام البدري: عماد متعب أقنعني بعدم إشراك عبد الله السعيد أمام النجم
انفراد| الأهلى يجدد عقد عبد الله السعيد.. وحسم مصير "فتحي"

انفراد| الأهلى يجدد عقد عبد الله السعيد.. وحسم مصير "فتحي"
«البدري» يكشف حقيقة تجميد عبد الله السعيد

«البدري» يكشف حقيقة تجميد عبد الله السعيد
أديب عن فوز الأهلي بالدوري: "خدتوا الدوري وإحنا خدنا عبد الله السعيد"

أديب عن فوز الأهلي بالدوري: "خدتوا الدوري وإحنا خدنا عبد الله السعيد"
أديب: "لو عبد الله السعيد مرحش الزمالك هتقهر ومش هطلع بكره"

أديب: "لو عبد الله السعيد مرحش الزمالك هتقهر ومش هطلع بكره"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

أحمد حسن: "أنا صعيدي ودماغي ناشفة.. بتصعب عليّ نفسي"

أحمد حسن: "أنا صعيدي ودماغي ناشفة.. بتصعب عليّ نفسي"

"الإعلام في النزاعات المسلحة" ندوة لـ"العربية لحقوق الإنسان" في جنيف

"الإعلام في النزاعات المسلحة" ندوة لـ"العربية لحقوق الإنسان" في جنيف

أحمد حسن: كرة القدم حرمان من متع الحياة.. "مفيش حاجة اسمها سهر"

أحمد حسن: كرة القدم حرمان من متع الحياة.. "مفيش حاجة اسمها سهر"

أحمد حسن: "عملت ملعب كورة في المنيا عشان أجمع صحابي"

أحمد حسن: "عملت ملعب كورة في المنيا عشان أجمع صحابي"

نيابة أشمون تأمر بضبط سيدة ادعت أنها مندوبة للرئاسة

نيابة أشمون تأمر بضبط سيدة ادعت أنها مندوبة للرئاسة

اختيارات الوطن

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

الأكثر قراءة

عاجل