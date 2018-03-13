بالفيديو| متحدث "الأهلي" يكشف الموقف النهائي لعبد الله السعيد

هنأ شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، جمهور النادي والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الحصول على الدوري جاء بعد جهد كبير وشاق استطاع النادي الأحمر من خلاله حسم الدوري قبل 6 أسابيع من انتهائه، للمرة الثالثة له على التوالي.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن ملف اللاعب عبد الله السعيد أخذ أكبر من حجمه، موضحًا أن مجلس إدارة النادي كان له تعليق خاص بوجود تقصير لعدم تجديد العقود للاعبين، حيث إنه كان من المتعارف عليه في النادي أن يتم توقيع العقود قبل انتهائها بعام كامل، ولكن المجلس الجديد جاء متأخرا في ذلك.

وأشار إلى أن النادي الأهلي لم يعتد على تجديد عقود اللاعبين في اللحظات الأخيرة، لافتًا إلى أن اللاعب أحمد فتحي وقع على بياض للنادي الأهلي في منزل سيد عبد الحفيظ فجرًا، واستأذن للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وأكد أن السعيد من أفضل اللاعبين في الجيل الحالي وأسهم بشكل كبير في إدخال البهجة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة عرضت على السعيد مبلغ مالي ما، ولكن كانت هناك فجوة كبيرة بين المبلغ الذي عرضة النادي والرقم الذي يطمح إليه اللاعب، وبالتالي فإن كيان النادي الأهلي أهم.

وأشار إلى أنه قد يحدث نوعًا من التقارب ويأخد السعيد نفس الخطوة التي قام بها أحمد فتحي، موضحًا أنه نُشر أخبار عن تقاضي السعيد مبالغ مالية كبيرة ووقع خلال أيام ماضية لأحد الأندية، مضيفًا: "هو بيدور على مصلحته والأهلي يحترم هذا الأمر ومن حق الأهلي أيضًا البحث عن مصلحته".

وتابع: "هانبقى سعداء جدا لو عبد الله السعيد جدد للأهلي وربنا يوفقه لو مجددتش".