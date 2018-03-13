تسجيل الدخول

الوطن

الطرق الصوفية: مشاركة المواطنين في الانتخابات "واجب شرعي"

اليوم AM 02:53
كتب: محمود البدوي
الطرق الصوفية: مشاركة المواطنين في الانتخابات "واجب شرعي"

عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن التشريعات الدولية تضع عقوبة على من يتخلف عن الانتخابات لأن المواطن الذي يتخلى عن الإدلاء بصوته لم يتخلَ عن حقه فقط، ولكنه تخلى عن حق باقي المواطنين في مشاركتهم في اختيار الأصلح.

وأضاف القصبي، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس لانتخاب شخص معين، ولكن من أجل المحافظة على حقوقه السياسية.

وتابع: "التصويت في الانتخابات حق دستوري للمواطن وواجب وطني وشرعي".

أخبار متعلقة

السويدي: المشاركة الإيجابية حق من حقوق المواطن

السويدي: المشاركة الإيجابية حق من حقوق المواطن
الإسكان: "التمويل العقاري" له دور كبير في التنمية وتغير ثقافة المواطن

الإسكان: "التمويل العقاري" له دور كبير في التنمية وتغير ثقافة المواطن
وزير الاتصالات: قوانين حماية البيانات هدفها تحصين المواطن من الإرهاب

وزير الاتصالات: قوانين حماية البيانات هدفها تحصين المواطن من الإرهاب
عبد الهادي القصبي وطاهر أبو زيد يتفقدان لجان الغربية

عبد الهادي القصبي وطاهر أبو زيد يتفقدان لجان الغربية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

بالفيديو| سينا يتحدى أندرتيكر: توقف عن الاختباء وواجهني في "ريسلمانيا"

بالفيديو| صلاح يتحدث مع أطفال "غسيل كلوي المنصورة" من بريطانيا

بالفيديو| صلاح يتحدث مع أطفال "غسيل كلوي المنصورة" من بريطانيا

محمد الزيني: "نصوت في الانتخابات لمصر وليس للسيسي"

محمد الزيني: "نصوت في الانتخابات لمصر وليس للسيسي"

بالفيديو| أم تربط طفلها بالجنازير لمنعه من تعاطي "الاستروكس"

بالفيديو| أم تربط طفلها بالجنازير لمنعه من تعاطي "الاستروكس"

مدير الكرة بـ"الصيد" عن ضرب حكم: "مش عارف الفرق بين الأوت والركنية"

مدير الكرة بـ"الصيد" عن ضرب حكم: "مش عارف الفرق بين الأوت والركنية"

اختيارات الوطن

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

الأهلي يحصد النجمة الرابعة| بالأرقام.. الأحمر أفضل في كل شيء هذا الموسم

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

آخرها مدير مالي بـ"الإسماعيلية".. أبرز وقائع الرشوة منذ بداية مارس

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

«مصطفى» يخاطب الأطفال بـ«الأنيميشين»

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

حقيقة ولادة سائحة روسية على الشاطئ في مدينة دهب

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

بالفيديو| «خناقة شوارع».. الاعتداء بالضرب على حكام مباراة كرة قدم نسائية في ميت عقبة

الأكثر قراءة

عاجل