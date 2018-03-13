الطرق الصوفية: مشاركة المواطنين في الانتخابات "واجب شرعي"

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن التشريعات الدولية تضع عقوبة على من يتخلف عن الانتخابات لأن المواطن الذي يتخلى عن الإدلاء بصوته لم يتخلَ عن حقه فقط، ولكنه تخلى عن حق باقي المواطنين في مشاركتهم في اختيار الأصلح.

وأضاف القصبي، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس لانتخاب شخص معين، ولكن من أجل المحافظة على حقوقه السياسية.

وتابع: "التصويت في الانتخابات حق دستوري للمواطن وواجب وطني وشرعي".