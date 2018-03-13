بالفيديو| طبيبة تعتدي على والدة طفل مريض.. والمحكمة تحبسها 6 أشهر

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أول فيديو للطبيبة التي اعتدت على والدة طفل مريض داخل مستشفى.

وقالت أمل، المعتدى عليها، إن الطبيبة إعتدت عليها بعدما تدخلت بيها وبين الطبيب المعالج لابنها، مؤكدة إنها ادعت أنها كشفت على نجلها رغم عدم قيامها بذلك.

وأضافت السيدة المعتدى عليها، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الطبيبة اعتدت عليها على مرأى ومسمع الجميع، لافتة إلى أنها توجهت للنيابة من أجل الحصول على حقها حتى حكمت المحكمة بحبس الطبيبة لمدة 6 شهور مع إيقاف التنفيذ.