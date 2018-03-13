محمد الزيني: "نصوت في الانتخابات لمصر وليس للسيسي"

نظم ائتلاف "دعم مصر" مؤتمرا جماهيريا بقرية الغوابين بدائرة مركز فارسكور، مساء أمس، بحضور اللواء محمد الزيني وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ومنسق ائتلاف دعم مصر في دمياط، وشقيقه أحمد الزيني القيادي بالائتلاف ورئيس نادي دمياط السابق، والدكتورة سامية الزيني عضو مجلس النواب الأسبق، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي كلمته قال محمد الزيني: "جئنا اليوم لتقديم الشكر لكم علي ماقدمتوه من شهداء على مر العصور من أجل الوطن لمعرفتكم بأن حب الوطن أكبر من أي شئ، لذا جئنا اليوم لنوصل رسالة للعالم كله بأننا موجودين وأصواتنا سنحافظ عليها، لكونها جزء من كرامتنا وحياتنا ووطنيتنا فالصوت شرف المواطن وكرامته لذا فهو أمانة في عرف المواطن".

وتابع الزيني: "من سيدلي بصوته لن يقدمه لعبدالفتاح السيسي ولكن سيقدمه لمصر، ولكي تصل رسالة للعالم كله، فلا بد وأن نثبت للعالم كله بأننا دولة قوية فمصر بلدنا، ولازم نحميها ونحافظ عليها ونقف أمام الأعداء في الداخل والخارج".

وقالت سامية الزيني، في كلمتها: "كلنا وطنين وبنحب بلدنا ولقد حقق السيسي إنجازات في كافة المجالات فجميعنا نعاني على حد سواء، ولكن نتمنى خلال المرحلة المقبلة بالاستفادة من نتائج الإنجازات، ونتمنى نجاح الرئيس بنسبة عالية ففي حال النجاح بنسبة ضئيلة سيتسبب ذلك في مشكلة لنا جميعا، أمام دول العالم فالجميع ينظر لنا، ويجب أن تظل مصر عظيمة بشعبها الواعي".

وقال أحمد الزيني: "تحيا مصر تعني إنجازات تمت على مر العصور فاسم مصر يحميها، ففي 30 يونيو عام 2013 حينما أرادت جماعة لم يكن ولائها لمصر، بيعها تصدي السيسي لتلك الجماعة وأعاد مصر لشعبها مرة أخرى".