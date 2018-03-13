بالفيديو| "صفقة القرن طلعت فنكوش".. فتحي يجدد للأهلي

بعد أيام من إعلان رئيس نادي الزمالك عما وصفه بـ"صفقة القرن"، وانتشار التكهنات عن حقيقة هذه الصفقة ومن بطلها، والتي كشفها خالد الغندور أنها ستشمل انضمام لاعبي الأهلي عبدالله السعيد وأحمد فتحي لنادي الزمالك.

وترددت أنباء قوية عن أن صفقة القرن تشمل عبدالله السعيد وأحمد فتحي، ما تسبب في صدمة لجمهور النادي الأهلي.

الإعلامي عمرو أديب أعلن عن سعادته بأن عبدالله السعيد سينتقل للزمالك، ونشر على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأهلي خد الدوري وإحنا أخدنا عبدالله السعيد، مبروك للأهلي، وأملنا إن عبدالله يحافظ لنا على المركز الثاني السنة الجاية".

ووجه أديب، رسالة لكل جماهير النادي الأهلي الذين أعربوا عن غضبهم من عبدالله السعيد لرفضه تجديد تعاقده للنادي الأحمر، قائلا إن السعيد عُرض عليه من الزمالك 40 مليون جنيه.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي": "الأهلي رغم إن عنده إمكانيات كبيرة ويقدر يشتري لاعبين، إلا أن هناك مشرحة لعبدالله السعيد".

وتابع: "الزمالك عرض عليه 40 مليون جنيه، أنا بصراحة مش عارف هما جابوهم منين".

وأعلن رئيس نادي الزمالك، مساء الأحد، أن "صفقة القرن" التي كان يطمح في الفوز بها كان من ضمنها انضمام أحمد فتحي، الذي وقع بالفعل عقد تجديده للنادي الأهلي.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إل تي سي": "أقسم بالله العظيم وحياة ولادي الثلاثة إنك يا أحمد يا فتحي كنت هتنضم للزمالك، وعندي رسايل منه بكده، بس خاف بقى، وقال ده النيابة قابضة عليكم وعلى أموالكم، وفشلت الصفقة بسبب خالد عبدالعزيز".

وتابع: "كان هو صفقة القرن وكان هيمضي خلاص، لولا اللجنة وخالد عبدالعزيز".

وتابع: "أحمد فتحي مكنش مضى وبمنتهى الأدب والاحترام اعتذر إمبارح، وتركي الشيخ كان له دور في تقوية صفوف النادي اللي هو رئيسه الشرفي".

من جانبه، قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، عبر مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، إن ملف اللاعب عبدالله السعيد أخذ أكبر من حجمه، موضحًا أن مجلس إدارة النادي كان له تعليقا خاصا بوجود تقصير لعدم تجديد عقود اللاعبين، حيث إنه كان من المتعارف عليه في النادي أن يتم توقيع العقود قبل انتهائها بعام كامل، ولكن المجلس الجديد جاء متأخرا في ذلك.

وأشار إلى أن النادي الأهلي لم يعتد على تجديد عقود اللاعبين في اللحظات الأخيرة، لافتًا إلى أن اللاعب أحمد فتحي وقع على بياض للنادي الأهلي في منزل سيد عبدالحفيظ فجرًا، واستأذن للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وأكد أن السعيد من أفضل اللاعبين في الجيل الحالي وأسهم بشكل كبير في إدخال البهجة على قلوب محبي القلعة الحمراء، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة عرضت على السعيد مبلغا ماليا، ولكن كانت هناك فجوة كبيرة بين المبلغ الذي عرضه النادي والرقم الذي يطمح إليه اللاعب، وبالتالي فإن كيان النادي الأهلي أهم.

وأشار الشريف إلى أنه قد يحدث نوعًا من التقارب ويأخد السعيد نفس الخطوة التي قام بها أحمد فتحي، موضحًا أنه نُشرت أخبارا عن تقاضي السعيد مبالغ مالية كبيرة ووقع خلال أيام ماضية لأحد الأندية، مضيفًا: "هو بيدور على مصلحته والأهلي يحترم هذا الأمر، ومن حق الأهلي أيضًا البحث عن مصلحته".

وتابع: "هانبقى سعداء جدا لو عبدالله السعيد جدد للأهلي، وربنا يوفقه لو مجددش".

فيما فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة وأعلن أن صانع ألعاب النادي الأهلي عبدالله السعيد اقترب من التجديد للفريق الأحمر خلال الساعات المقبلة، بعد تحمل رجل أعمال سعودي قيمة الصفقة.

وأضاف شحاتة، خلال برنامجه "كورة كل يوم"، المذاع عبر القناة الأولى الفضائية، أن النادي الأهلي رفض الاستسلام في صفقة تجديد عقد عبدالله السعيد.

وتابع: "رجل أعمال سعودي سيتكفل بملايين تجديد السعيد للأهلي".

وبذلك تصبح صفقة القرن هي والعدم سواء، حيث شبهها الإعلامي كريم شحاته بأنها مثل "الفنكوش" المنتج الوهمي الذي تمت الدعاية له رغم عدم وجوده أصلا، وظهر بشكل ساخر في فيلم "واحدة بواحدة"، بطولة الفنان الكبير عادل إمام والفنانة ميرفت أمين.