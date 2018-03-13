بالفيديو| الباز: ضبط 3 أشخاص اختلسوا 960 مليون دولار من شركة بترول

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز عن ضربة جديدة ضد الفساد، حيث نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط 3 متهمين هاربين متهمين باختلاس 960 مليون دولار.

وأضاف، خلال حلقة الإثنين من برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "فاكرين حضراتكم القضية الضخمة اللي كانت مفزعة أيضًا لما قالوا إن فيه ناس اختلست من شركة بترول مليار دولار ويومها قعدنا نشرحها 962 مليون دولار".

وأكد الباز أن القضية تم اكتشافها بالصدفة وأن المتهمين كانوا من الشخصيات التي وصفها بالعيار الثقيل.

وتابع: "كشفنا عن أسماء هؤلاء المتهمين اللي كان على رأسهم محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن، وكان محمد فرحات المدير المالي للشركة اللى حصل فيها هذا الموضوع".

وشدد الباز على أن هناك متهمين ما زالوا هاربين وأن الرقابة الإدارية تبذل جهودا مضنية من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين، مؤكدًا عثور الرقابة الإدارية على مبالغ مالية ضخمة بحوزة الـ3 متهمين المقبوض عليهم.

وأشار الباز إلى أن نيابة الأموال العامة أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية التي تم اكتشافها منذ شهور.