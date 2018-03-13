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الوطن

أول صورة لأحمد فتحي بعد تجديده للأهلي مع ممثل تركي آل الشيخ

اليوم AM 06:47
كتب: أحمد حامد دياب
أول صورة لأحمد فتحي بعد تجديده للأهلي مع ممثل تركي آل الشيخ

أحمد فتحي

نشر أحمد شوبير على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أول صورة للاعب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، بعد توقيعه عقد التجديد للنادي الأهلي بعد انتشار شائعات قوية عن انتقاله لنادي الزمالك، فيما سمي بـ"صفقة القرن".

وعلق شوبير: "أول صورة لأحمد فتحي بعد التجديد لموسمين ومعه حمادة إسماعيل ممثل تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي الأهلي، وممدوح عيد وكيل أعمال أحمد فتحي، وعلي رماح وكيل اللاعبين".

 

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