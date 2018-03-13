"الأورمان" توزع 30 طن لحوم ومواد غذائية في جنوب سيناء بدعم "تحيا مصر"

قال العميد راتب عبدالجواد، مدير جمعية الأورمان للمحافظات الحدودية، إنه تم إرسال مواد غذائية ولحوم إلى محافظة جنوب سيناء بدعم من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه اتفق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أن تقوم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمدن ووديان المحافظة، بتوزيعها تحت إشراف مؤسسة الزكاة، برئاسة المهندس جمال الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزكاة.

من جانبه قال جمال الشريف، أمين صندوق لجنة زكاة الجسد الواحد، إن المحافظ وجه بضرورة توصيل هذه المساعدات للأسر المستحقة، وطبقا لأبحاث وكشوف رسمية تشرف عليها التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية.

وأضاف أنه لا توجد إزدواجية في عمليات صرف هذه المساعدات، لأنه تم التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية على كشوف أسماء المستحقين.

وأكد الشريف أن المساعدات التي أرسلتها الأورمان بدعم من صندوق "تحيا مصر" تم توزيعها على مدن سانت كاترين والطور، وعدد كبير من الوديان وهي عبارة عن 17 طن دواجن و14 طن مواد غذائية متنوعة من زيوت وخلافه.