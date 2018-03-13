تعرف على نتائج ختام مهرجان كرة السرعة للجامعات في الغردقة

شهد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، بقصر ثقافة الغردقة، حفل ختام مهرجان كرة السرعة العاشر للجامعات، الذي نظمته جامعة جنوب الوادي، في الفترة من 9 ـــ 13 مارس 2018 بمشاركة 13 جامعة حكومية وخاصة، بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار عمرو حسين، رئيس اتحاد كرة السرعة.

رحب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته بالحضور وطلاب وطالبات الجامعات المصرية المشاركة في المهرجان، مؤكدا على دور الرياضة في تغيير الحياة وتكوين الشخصية، ودعا الطلاب بضرورة الإدلاء بأصواتهم ليكون هذا هو الرد على المخططات التي تستهدف النيل من الوطن للتأكيد أن الشعب مع الجيش العظيم ضد الإرهاب عن طريق الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية، وأشاد بدور رئيس جامعة جنوب الوادي في النهضة العلمية التي شهدها صعيد مصر، وقدم الشكر لرئيس اتحاد كرة السرعة على رعايته لهذا المهرجان سنويا.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية إقامة هذا المهرجان سنويا بالغردقة ليبعث رسالة للعالم أن مصر بلد الأمان، وقدم الشكر لمحافظ البحر الأحمر على التطور الحضاري الذي شهدته محافظة البحر الأحمر وعلى الدعم الذي أسفر عن الموافقة بإنشاء أربع كليات بفرع الجامعة بالبحر الأحمر، وحث الشباب على أن يكونوا إيجابيين في المشاركة في الانتخابات القادمة، وأن يفتخروا بتاريخ وطنهم الحافل بالانجازات والانتصارات على مر العصور.

أعلن المستشار عمرو حسين، رئيس اتحاد كرة السرعة، عن إقامة بطولة العالم الأولى للجامعات في كرة السرعة، العام القادم، بمدينة الغردقة، وحيا حرص جامعة جنوب الوادي على تنظيم هذا المهرجان علي مدار عشر سنوات، مؤكدا على أن هذا المهرجان له أهمية خاصة بالاتحاد المصري لكرة السرعة.

وأعلن الدكتور أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن منافسات مهرجان كرة السرعة العاشر أسفرت عن حصول جامعة عين شمس، على كأس المركز الأول على مستوى الترتيب العام للجامعات المشاركة، بينما فازت جامعة قناة السويس بالمركز الثاني وجامعة المستقبل على كأس المركز الثالث.

وأضاف أن نتائج لعبة "السولو" طالبات، جاءت كالتالي، حيث حصلت الطالبة تقى نبيل عبدالعزيز، جامعة عين شمس، على المركز الأول وحصلت الطالبة صفاء بهاء الدين محمد، جامعة القاهرة، على المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة شيماء أيمن محمد، جامعة السويس، على المركز الثالث، وحصلت الطالبة سامية حمدي أمين، جامعة جنوب الوادي على المركز الثالث، مكرر.

وأشار أن نتائج لعبة "السولو" طلبة أسفرت عن فوز الطالب عبدالرحمن محمد شريف، جامعة قناة السويس، على المركز الأول والطالب محمود صفا متولي، جامعة الزقازيق، على المركز الثاني بينما فاز الطالب مازن رفعت علي، جامعة عين شمس، بالمركز الثالث والطالب هادي محمد محمود، جامعة جنوب الوادي، بالمركز الثالث مكرر.

وأضاف الدكتور علي الدين عبدالبديع القصبي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن نتائج اللعب الفردي، طالبات، أسفرت عن فوز جامعة عين شمس، بالمركز الأول، وجامعة القاهرة، بالمركز الثاني وجامعة المستقبل، على المركز الثالث، بينما في مسابقة اللعب الفردي طلبة، حصلت جامعة الزقازيق، على المركز الأول، وجامعة المستقبل على المركز الثاني، بينما جاءت جامعة عين شمس، في المركزالثالث.

وخلال حفل الختام، قدمت فرقة الموسيقى العربية، بقصر ثقافة الغردقة فقرة غنائية، وفي نهاية الحفل أهدى الدكتور عباس منصور درع المهرجان لمحافظ البحر الأحمر وللجامعات المشاركة ولرئيس لجنة حكام كرة السرعة ولمديرة قصر ثقافة الغردقة، كما أهدى المستشار عمرو حسين درع اتحاد السرعة لمحافظ البحر الأحمر، وقام المحافظ ورئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة ومنسق عام الأنشطة بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين.