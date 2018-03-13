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الوطن

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلها "رشاش إسرائيلي" في أسيوط

اليوم AM 09:45
كتب: سعاد أحمد
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بداخلها "رشاش إسرائيلي" في أسيوط

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية وبداخلها رشاشين وبنادق آلية بأسيوط

ألقى فريق مباحث مركز شرطة منفلوط القبض على مزارع وشقيقه هارب، داخل منزلهما المحول لورشة تصنيع أسلحة محلية، وتم العثور على رشاشين، وبنادق آلية، وإسرائيلي، بقرية أم القصور دائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز منفلوط، أكدتها التحريات، مفادها قيام كلاً من  "م ح ا ح"، 39 سنة، مزارع، مسجل شقي خطر، تحت رقم 236 فئة (أ) إتجار في الأسلحة غير المرخصة، هارب، و"ه ح ا ح "،42 سنة مزارع، سبق اتهامه في قضية ضرب مقيمان بقرية أم القصور دائرة المركز، بإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، والإتجار فيها بمسكنهما بذات الناحية.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم إعداد مأمورية برئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء مساعد المدير لفرقة الشمال، تنسيقاً، وفرع الأمن العام، ضمت ضباط فرع البحث بالشمال وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

أسفرت الحملة عن ضبط المتهم الثاني وبحوزته (رشاش جرينوف عيار 7.62×45 يحمل رقم 1970 رشاش بورسعيدي عيار 9 مم مطموس الأرقام - بندقية إسرائيلي عيار 7.62×51 تحمل رقم 54666  - و3) بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسين الأرقام - طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 10022- و(110) طلقة عيار 7.62×51  + عدد (45) طلقة ألماني عيار 7.92 ,و 0) طلقات عيار 9 مم ,و50) طلقة عيار 7.62× 54 ,و20) طلقة عيار 7.62× 28 وأدوات وخامات التصنيع.

تم التحفظ على المضبوطات، وكلفت المباحث بضبط المتهم الهارب وتحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.    

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