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الوطن

"إسكان جنوب سيناء" تنظم مؤتمرا جماهيريا عن الوحدات السكنية

اليوم AM 10:10
كتب: حماده الشوادفي
"إسكان جنوب سيناء" تنظم مؤتمرا جماهيريا عن الوحدات السكنية

صورة ارشيفية

ينطلق اليوم، الثلاثاء، مؤتمر جماهيري حاشد بمقر مجمع الإعلام النموذجي، بمدينة طور سيناء، برئاسة المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، وعبدالحميد فتحي مدير المجمع وجموع المواطنين المستحقين وحدات الاسكان الاجتماعي.

وقال المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان، عبر تصريحات صحفيه اليوم، إنه تم تنظيم هذا المؤتمر بهدف توضيح كافة الإجراءات القانونية الخاصة باستلام الوحدات السكنية، والإجابة على كافة الاستفسارات التي تدور في ذهن المواطنين.

وأكد أن المواطنين الذين لم يصيبهم الدور خلال هذه المرحلة سوف يحصلون على الوحدات الخاصة بهم، خلال المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم العقود والمفاتيح للمواطنين الذين جاءت الموافقة عليهم من قبل جهاز تنمية سيناء.

جدير بالذكر أنه تم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لوحدات الإسكان الاجتماعي، والبالغ عددها 4208 وحدة بمدينة طور سيناء، باستاد طور سيناء الرياضي، بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وجموع من المواطنين المستحقين للوحدات السكنية.

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