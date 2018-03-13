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الوطن

وزير الأوقاف: الجماعات التي تؤسس على أساس الدين خطر على الدين والدولة

اليوم PM 12:32
كتب: عبد الوهاب عيسى
وزير الأوقاف: الجماعات التي تؤسس على أساس الدين خطر على الدين والدولة

جانب من الندوة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإسلام لم يضع نظاما جامدا وإنما قواعد لتحقيق العدل والمصلحة العامة للناس، من أمن وعدل واستقرار، ومنع العنف والإرهاب.

وأضاف جمعة، خلال كلمته بندوة "خطبة الجمعة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع" المنعقدة حاليا بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع مدينة نصر للبنين، أن كل الدول التي بها مليشيات تدمرت.

واشار وزير الأوقاف إلى أن أمر الدولة ينفرط حينما تتجزأ الولاية فيها، ولفت إلى أن الجماعات والجمعيات التي يتم تأسيسها على أساس الدين، خطر على الدين والدولة.

 

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