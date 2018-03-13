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الوطن

وزير الأوقاف: نحسن دخل الأئمة الشهري بانتظام منذ تولي السيسي الحكم

اليوم PM 12:32
كتب: عبد الوهاب عيسى
وزير الأوقاف: نحسن دخل الأئمة الشهري بانتظام منذ تولي السيسي الحكم

جانب من الندوة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قصر المساجد على خريجي الأزهر قرارا تنظيميا وليس شرعيا، باعتبار أن الأزهريين مؤهلين لذلك، مؤكدا أنه يتم تحسين دخل الأئمة الشهري بصفة منتظمة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث تضاعف المبلغ منذ عام 2013 والذي كان 1160 جنيها عند أول تعيين ليصل الآن لـ2749 جنيها بزيادة 137%، وهو ما لا يتحقق في أي مؤسسة أخرى، وذلك إيمانا من الدولة بدور الأئمة والخطباء.

وأضاف جمعة، خلال كلمته بندوة "خطبة الجمعة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع" المنعقدة حالياً بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع مدينة نصر للبنين: "وضعنا شروطا للتميز واختبارات خاصة يخضع لها المتقدمين للوظائف"، مؤكدا أن المجتهدين من الأئمة له ألف جنيه إضافية و200 جنيه مكافئة لخطبة العيد، و100 جنيه للكتاتيب و300 جنيه شهريا لمحفظ القرآن.

وتاع: "أنشئنا 600 مدرسة قرآن في المساجد الكبرى، ونسعى لإنشاء ألف مدرسة خلال العام الجاري".

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