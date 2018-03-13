تحرير 58 مخالفة وضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

حررت مديرية التموين بالشرقية 58 مخالفة تموينية وضبطت طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمركز بلبيس.

وقالت فايزة عبد الرحمن إن إدارة الرقابة التموينية بالشرقية برئاسة جمال زيدان قامت بحملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بمركز بلبيس أسفرت عن ضبط 58 مخالفة تموينية وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وأضافت أن الحملة توجهت إلى قرية كفر أكياد وتم ضبط "طن" دقيق مدعم ومهرب داخل مخزن بجوار إحدى المخابز البلدية لإعادة بيعة بالسوق السوداء بغرض التربح وابتزاز المواطنين وتم تحرير محضر رقم ( 464) جنح بلبيس ضد "ع. ع" صاحب المخبز تمهيداً لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وتم التحفظ على الدقيق المهرب.