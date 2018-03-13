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الوطن

"دحلان" يطالب بتشكيل لجنة للإشراف على تحقيقات محاولة اغتيال الحمد لله

اليوم PM 12:34
كتب: وكالات
"دحلان" يطالب بتشكيل لجنة للإشراف على تحقيقات محاولة اغتيال الحمد لله

محمد دحلان

قال القيادي الفلسطينيي محمد دحلان، معلقا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إنّ "هذه الجريمة لا يجب أن تمر، كما لا ينبغي التعامل معها باستهتار وبغرض وأد جهود المصالحة.

وأضاف دحلان: "وللوقوف على وقائع الجريمة وجلب الجناة للعقاب العادل، نطالب بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على مجريات التحقيق، وإعلان نتائجه لشعبنا".

وتابع القيادي الفلسطيني: "‏بأشد العبارات أدين جريمة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وكل أشكال العنف في العلاقات الداخلية الفلسطينية، فالاحتلال وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطيني نحو هاوية الدم، وتعميق الانقسام أكثر فأكثر".

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