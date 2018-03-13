"إعلاميون" في "اﻷعلى للثقافة": صوت المرأة فارق في الانتخابات الرئاسية

نظم المجلس الأعلى للثقافة، أمس الاثنين، ندوة تحت عنوان "دور الإعلام والثقافة في دعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية"، نظمتها لجنة الإعلام بقاعة المجلس في مقره بدار الأوبرا.

أدارت الندوة الدكتورة حنان يوسف مقررة اللجنة، وأكدت فى حديثها على أهمية تعزيز دور المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، فصوت المرأة كما وصفته، فارق فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع، إنه آن الأوان أن نرسى قيمة الإعلام التنموي، موضحة كيفية قيام الإعلام بإبراز الأنشطة المختلفة، مشيرة إلى الدور الذى قامت به وزارة الثقافة حينما استشعرت بالخطر على الهوية الوطنية، لافتة إلى أهمية مشاركة المرأة فى المجال السياسي، وأن المرأة المصرية لعبت دورا كبيرا عبر التاريخ وضربت أروع الأمثال في التضحيات والصبر وقوة العزيمة فكانت أم الشهيد وزوجته وابنته.

وأوضحت الدكتورة أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا بالأهرام، أننا نركز على المرأة لأنها فى كل المجتمعات من خلال مشاركتها السياسية والاقتصادية تؤدي إلى رفع تقييم الدولة والمجتمع كله فى التنمية العملية، مؤكدة على ضرورة استشعار المرأة بأهمية مشاركتها لحماية وطنها.

كما تحدثت الدكتورة منى الحديدى، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تدعيم الثقافة السياسية لجميع أفراد المجتمع، نظرا لوجود نسبة أمية وانخفاض نسبة مشاركة المرأة سياسيا، مؤكدة على أهمية دور الإعلام لتدعيم هذه الثقافة سواء المباشر من خلال الدراما والأغانى التى تؤثر بشكل كبير ، أو الإعلام غير المباشر، أو من خلال الاتصال الرقمى أو الشخصي.