الجندي: الحكومة بمفردها لن تستطيع حل جميع المشكلات المجتمع

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة لن تستطيع بمفردها حل المشكلات والتحديات المواجهة للمجتمع المصري كافة، مضيفاً أن مجتمع الأعمال لديه دور مهم للغاية في هذا الشأن.

وشدد الجندي، على أهمية دور وسائل الإعلام في إيصال رسائل الحكومة ومجتمع الأعمال والمؤسسات الأهلية وتوعية المواطنين وتحسين سلوكياتهم التي تحتاج إلى وقفة، لأنها تعطل في بعض الأحيان مسيرة التقدم بالدولة.

وأوضح الجندي أن محافظة مطروح من المحافظات المالكة لقوة كامنة للتأثير في الإقليم المتواجدة فيه، والدولة لديها إمكانيات كبيرة، ويتولى رئاستها محافظ يعلم قيمة الإمكانيات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مدينة العلمين الجديدة حلم أصبح واقع الآن ومثال للمدينة المثالية التي تستوعب أعداد من المواطنين لكل المصريين، بمختلف فئاتهم، وتتمتع بشاطئ على مساحة 14 كيلومتر، من أفضل شواطئ العالم ويوجد بها مناطق صناعية وفنادق عالمية.

وأشار الجندي، إلى الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها محافظة مطروح الآن، وأهمية دور مؤسسة مصر الخير في رصد الأطفال المتسربين من التعليم وإنشاء مدارس لهم وتأهيل المدرسين.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير بمقر وزارة التنمية المحلية، اليوم، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.