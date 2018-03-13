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الوطن

"المنظمات الفلسطينية" تطالب حماس بالكشف عن مهاجمي موكب "الحمد لله"

اليوم PM 02:43
كتب: وكالات
"المنظمات الفلسطينية" تطالب حماس بالكشف عن مهاجمي موكب "الحمد لله"

رئيس الوراء الفلسطيني - رامي الحمد الله

أدان رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية اللواء سلطان أبوالعينين، التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، خلال وجودهما في قطاع غزة، اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب أبوالعينين، في بيان صحفي منه اليوم، حماس، بالوقوف عند مسؤولياتها الوطنية تجاه قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الوطنية فورا، والعودة إلى حضن الشرعية الفلسطينية، محملا إياها مسؤولية ما حدث اليوم، من استهداف لرئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة.

وشدد رئيس هيئة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على أن تأخير ومماطلة حماس في تسليم المهام الأمنية لحكومة الوفاق الوطني، من شأنه أن يزج المحافظات الجنوبية بمزيد من الفوضى والفلتان، وتحميل أبناء شعبنا المزيد من تبعات الانقسام الأسود.

وطالب أبوالعينين، حماس، بالكشف الفوري عن المجرمين، الذين يقفون خلف الاعتداء السافر والجبان، والكشف الفوري على من يقف خلفهم، داعيا في الوقت ذاته، حماس، إلى إشراك فصائل العمل الوطني والإسلامي بمجريات التحقيق عن القضية، حيث إنّ رئيس الوزراء هو رئيس وزراء كل فلسطيني.

وقال رئيس هيئة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ هذا السلوك المشين غريب عن مبادئ شعبنا الفلسطيني، وعلى حركة حماس أن تعيد بوصلتها نحو فلسطين، وألا تسمح للأجندات الدولية أو الإقليمية أن تشكل منها ورقة ضغط على المشروع الوطني والقرار الفلسطيني المستقل.

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