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الوطن

"الديمقراطية الفلسطينية" تدين محاولة اغتيال الحمد لله وتدعو للمصالحة

اليوم PM 02:44
كتب: وكالات
"الديمقراطية الفلسطينية" تدين محاولة اغتيال الحمد لله وتدعو للمصالحة

رئيس الوزراء الفلسطيني - رامي الحمد لله

أدانت الجبهة الديمقراطية الفلسطينية، اليوم، استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، واعتبرتها محاولة لزرع الفتنة في الصف الفلسطيني، بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي منها اليوم، ضرورة مواصلة الالتزام باتفاق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، بما يخدم مصالح شعبنا في قطاع غزة، ويرفع عنه الحصار وباقي الإجراءات، ولصالح مشروعات تنموية عاجلة واستراتيجية لإعادة الحياة الكريمة لأبنائه بعد طول معاناة.

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