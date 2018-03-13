إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بدمنهور

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لجميع أنواع التعديات على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية وتكثيف حملات ازالة التعديات للحفاظ على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.

وفي السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المهندس سعد غراب رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الشرطة والزراعة، حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بقريتى نديبة وحفص بمساحة 850 مترا عبارة عن قواعد وسملات خرسانية وأسوار طولية وعرضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتعهد بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.