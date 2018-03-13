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الوطن

مجدلاني: استهداف الحمد الله وفرج رسالة بأن حماس لا تريد المصالحة

اليوم PM 02:38
كتب: وكالات
مجدلاني: استهداف الحمد الله وفرج رسالة بأن حماس لا تريد المصالحة

صورة أرشيفية

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، استهداف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في غزة رسالة موجهة للقيادة من قبل حماس بأنها لا تريد المصالحة وإنهاء الانقسام وبأن من يسعى لتحقيق ذلك فإن مصيره القتل والاغتيال. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحمل مجدلاني في تصريحات لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن المتضررين من  المصالحة من الحركة ونجاح المساعي لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني هم من يقفون وراء هذا الحادث   العدواني.

ولفت مجدلاني إلى أن هذا الحادث الإجرامي الخطير هو أكبر خدمة تقدم لإسرائيل والولايات المتحدة ومشروعها لفصل غزة عن الضفة والقدس.

وطالب حماس بالإعلان عن المسؤولين عن هذا الحادث لتقديمهم إلى القضاء الفلسطيني وليس إلى قضائها الحزبي من أجل محاسبتهم على العبث بأمننا القومي.

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