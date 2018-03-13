مقتل 8 شرطيين بانفجار لغم وسط الهند

قتل، الثلاثاء، 8 من عناصر الشرطة الهندية وأصيب 10 آخرون، في انفجار لغم أسفل عربة مدرّعة للشرطة، وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ الهجوم وقع في منطقة "سوكما" بولاية "تشهاتيسجاره" وسط البلاد، وتم تفجير اللغم لدى مرور عربة الشرطة، عبر التحكم فيه عن بعد.

وأضافت أن التفجير أسفر عن مقتل 8 من رجال الشرطة، وإصابة 10 آخرين، 4 منهم جروحهم بليغة.

ونقلت المصادر نفسها عن مسؤولين بالشرطة قولهم إنهم يعتقدون أنّ المتمرّدين "الماويين" يقفون وراء الهجوم.

ويستوحي المتمردون "الماويون" إلهامهم من الزعيم الصيني ماوتسي تونغ، ويقومون، منذ 1967، بعمليات مسلحة في العديد من ولايات الهند.

ويقول المتمردون إنهم يناضلون من أجل حصول الفقراء على حقوق أوسع.

وفي مارس 2017، قتل 25 من رجال الشرطة الهندية في هجوم في ولاية "تشهاتيسجاره".