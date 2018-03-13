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الوطن

مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر تعددية اللغة الفرنسية  

اليوم PM 02:48
كتب: رضوى هاشم
مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر تعددية اللغة الفرنسية  

مكتبة الأسكندرية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية في شهر مارس من كل عام، يفتتح مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2018، مؤتمر "تعددية اللغة الفرنسية"، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

يأتي المؤتمر بالتعاون مع كل من جامعة سنجور بالإسكندرية، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالإسكندرية، وبدعم وشراكة كل من قنوات TV5Monde، ودار النشر جينيال لطباعة الكتب الفرنسية، والمعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وحلواني مانا بالإسكندرية.

وسوف يسبق المؤتمر مسابقة الإملاء التي يقيمها المركز سنويًا لطلاب المدارس والجامعات وللجمهور العام، والمستوحاة من مسابقة الإملاء الشهيرة التي ينظمها الكاتب والصحفي الفرنسي الكبير برنار بيفو، وهي تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللغة الفرنسية لدى المتحدثين بها من مختلف الأعمار.

وسيضم المؤتمر على مدار يومي 14 و15 مارس عدد من الجلسات تتناول تكوين وتطور الفرنكوفونية، تنوع التعبير باللغة الفرنسية، وعلاقة اللغة الفرنسية بكل من التعليم والثقافة، هذا بالإضافة إلى مزيج فني من الشعر والإلقاء والتمثيل المسرحي، تقدمه طالبات من مدارس المير دي ديو وجيرار والليسية الأوروبية وسانت جان أنتيد بالإسكندرية.

وفي ختام المؤتمر سيتم إعلان الفائزين في مسابقة تعددية اللغة الفرنسية التي كان المركز قد أعلن عنها منذ أكثر من شهرين، كما سيتم إعلان الفائزين في مسابقة الإملاء، ومسابقة الصورة السيلفي، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على الناجحين في دورات الـ IBDL  للإدارة والمحاسبات التي تمت بالشراكة مع المركز.

 

 

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