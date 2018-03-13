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الوطن

جاويش أوغلو: التعاون التركي الروسي يفضي إلى نتائج ملموسة

اليوم PM 02:36
كتب: وكالات
جاويش أوغلو: التعاون التركي الروسي يفضي إلى نتائج ملموسة

جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين أنقرة وموسكو يفضي إلى نتائج ملموسة، على عكس العلاقة مع دول أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن أسباب التعاون التركي الروسي الوثيق في الفترة الأخيرة، خلال مشاركة جاويش أوغلو في لقاء بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، في العاصمة الروسية.

وأضاف: "تركيا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي يضم 65 دولة، لكن رغم ذلك، هذا التحالف عاجز عن مواجهة داعش، بل ثمة شركاء لتركيا فيه( يقصد الولايات المتحدة الامريكية) تطلب العون من تنظيمات إرهابية أخرى".

واعتبر جاويش أوغلو أن ما يفعله هؤلاء الحلفاء دليل على نفاق النظام العالمي، وضعف عزمه على مواجهة "داعش".

الوزير التركي أوضح أيضا أن بلاده وروسيا تنفذان كل ما يتفقان عليه، أو على الأقل يسعيان لتحقيق ذلك، ويتخذان خطوات ملموسة من أجل ذلك.

ودعا جاويش أوغلو الجميع إلى دعم التعاون التركي الروسي، وعدم الانزعاج منه على الاقل.

وتابع: "نحن لسنا مسؤولون عما يواجهه العالم من مشاكل وتحديات، والتعامل مع ذلك ليس وظيفة كل من تركيا وروسيا وحدهما".

وزاد: "يتوجب على النظام العالمي والمنظمات الدولية أن تلعب دورا أكثر فعالية في هذا الصدد".

ووصل جاويش أوغلو إلى موسكو، أمس الإثنين لحضور اجتماعات مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التركية الروسية، إلى جانب المشاركة في فعاليات معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر.

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