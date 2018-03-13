محافظ السويس: رئيس الوزراء وافق على تشغيل مصنع الوجبة المدرسية

أكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس أن رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير وافق على تشغيل مصنع الوجبة المدرسية لمدارس السويس، كذلك وافق على اعتماد المنطقة اللوجيستية بحي عتاقة على مساحة 30 فدانا.

وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء تنشيط الإيرادات والمتحصلات للمبالغ المستحقة والأقساط المالية على المحلات والوحدات السكنية بكل حي وعمل حافز إثابة للقائمين على التحصيل عند الوصول للمستهدف.

وكلف المحافظ بمتابعة أي قرارات تصدر بالغلق أو السحب والغلق الإداري لأي محلات أو منشآت مخالفة بالأحياء من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي برئاسة محافظ السويس على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 7200 متر مربع لإقامة سوق بجوار موقف مدينة السلام 2 بحي عتاقة.

وطالب حامد بعمل دراسة للاستفادة بسوق المثلث ليكون سوقاً نموذجياً لبيع الخضر والفاكهة مؤكداً أن هناك دراسة لتطوير الأسواق بعد الانتهاء من تفريغ المدينة من المواقف العشوائية المنتشرة بالشوارع.

وكما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1100 متر مربع المقام عليها ملعب خماسي (أحمد شولات) بمنطقة حوض الروض حي الأربعين لصالح مديرية الشباب والرياضة، كما وافق المجلس على تخصيص 4.3 فدان خلف مساكن الساحل لإنشاء 7عمارات سكنية لنقل سكان منطقة الاتكة العشوائية.