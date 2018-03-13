اختتام ندوة "المشاركة السياسية لذوي الإعاقة السمعية" بشرم الشيخ

اختتم الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع فعاليات الندوة التي أقيمت بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين تحت عنوان "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الانتخابات الرئاسية" بالتنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

وأكدت صفاء جودة رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع أن مشاركة وزارة الداخلية للصم خلال الندوة الأولى لتوعيتهم بحقوقهم الدستورية فى ضرورة المشاركة السياسية إنما هي خطوة جديدة تضاف للتعاون المثمر بين الداخلية واتحاد الصم، ومن أبرزها دورات لغة الإشارة التى يتحصل عليها العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وضابطات وأمناء شرطة وموظفين مدنيين ومركز الدعم المقرر تنفذه خلال الفترة القادمة، موضحة أن سبل التعاون المشترك لن تنتهى إلا بعد تحقيق كافة النتائج المستهدفة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية المتفق عليها من الجانبين.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني شهد أيضا تفاعلا ملحوظا من جانب كوادر العمل الأهلي لجمعيات الصم في مصر مع تعريفهم بحقوقهم التي من المقرر حصولهم عليها في ضوء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوائل الشهر الماضي.

وأثنت رئيسة الاتحاد النوعي على دور المجلس القومي لشئون الإعاقة والدكتور أشرف مرعي أمين المجلس في دعم مطالب الصم والعمل على تمكينهم من حقوقهم الدستورية المختلفة.

وأشار أيمن فاروق المستشار الإعلامي والإداري للاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع إلى أن مشاركة وزارة الداخلية فى مثل هذه الندوات إنما يضاف إلى جهودهم البارزة التى يقدمونها للوطن والمواطنين، ففي الوقت الذى تشهد فيه أرض سيناء مشاركة رجال الشرطة لأبطال الجيش المصري في تطهير بوابة مصر الشرقية وتحديدًا لأرض شمال سيناء العزيزة من الإرهاب وأعوان الشياطين نجد وزارة الداخلية تقدم يد العون لمجموعة من أبناء الشعب المصرى عانوا على مر العهود الماضية من تجاهل كبير لحقوقهم وقضاياهم،ألا وهم الصم وضعاف السمع.

وشهدت الجلسة الختامية للندوة حضور وفد ضباط الشرطة من وزارة الداخلية حيث استعرضوا سبل التعاون المقدمة من الشرطة مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تواجدهم بمقار اللجان الانتخابية كما عرض وفد وزارة الداخلية تعليمات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لتذليل كافة الصعاب أمام الناخبين من ذوي الإعاقة، وكذلك سبل التعاون بشكل عام والخدمات المقدمة لتلك الفئة العزيزة من أبناء الشعب المصرى.

وفي نهاية اللقاء قدم الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع درع الاتحاد كهدية تذكارية للتعبير عن الشكر والامتنان لكل من ساهم فى دعم ومساعد الصم فى مصر لوزارة الداخلية والمجلس القومي لشئون الإعاقة.