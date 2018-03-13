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الوطن

100 مليون جنيه لتطوير محطات المياه القديمة بمحافظة السويس

اليوم PM 04:40
كتب: محمد مقلد
100 مليون جنيه لتطوير محطات المياه القديمة بمحافظة السويس

جانب من الاجتماع

أكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس على  الضرب بيد من حديد لجمع المبالغ المالية المستحقة على أصحاب الأراضي التي طرحت بالمزادات العلنية السابقة والتي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية عليهم منذ سنوات.

وشدد، على أن هذا يأتي استكمالاً لقرار أصدره في يوليو وأكتوبر2017 والخاص بتشكيل لجنة لحصر هذه المبالغ ، مشيراً إلى أنه سوف يتم تحويل للنيابة العامة تباعاً كل أصحاب الأراضي التي تم تحديدها بالتنسيق مع المستشار القضائي للمحافظة، مؤكداً على جميع الإدارات والمديريات بعدم التعامل مع الأسماء والشركات التي لم تسدد المستحقات المالية عليها لدى المحافظة إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية.

وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء خلال اجتماعه بهم اليوم، بانتفاضة في جميع المجالات داخل نطاق الحي مؤكداً على أهمية النظافة والتجميل في محيط القطاعات والمديريات والأحياء والمصالح الحكومية وذلك خلال أسبوع بالتنسيق مع جهاز النظافة وإعداد تقرير من خلال إدارة المتابعة.

وكما طلب المحافظ من القيادات التنفيذية والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لإعداد وتجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الانتخابات الرئاسية في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري.

وطلب محافظ السويس من الأحياء الاستعداد والجاهزية وانتهاء من إدخال كافة البيانات والمعلومات تمهيداً لبدء منظومة الخدمات الحكومية بالإضافة إلى تفعيل منظومة خدمة المواطنين بالمحافظة والأحياء لتقديم خدمات للمواطنين في جميع المجالات.

واعلن المحافظ عن اعتماد 100 مليون جنيه لتطوير محطات المياه القديمة بمنطقة كبريت وأبو عارف والشلوفة لتطويرها وزيادة قدرتها، والتنسيق مع هيئة قناة السويس والشركة القابضة للمياه مؤكداً على أن هناك خريطة لتوزيع المياه على مستوى الأحياء الخمسة لسد احتياجات أي منطقة من المياه.

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